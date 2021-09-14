У Великій Британії рекомендують бустерні дози для людей віком від 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Бустерні дози вакцини від COVID-19 пропонуватимуть британцям віком від 50 років і тим, хто перебуває у групах ризику. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву британських урядовців, зроблену під час брифінгу у вівторок, 14 вересня.
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У Великій Британії відбувся брифінг, на якому обговорювали плани боротьби з пандемією протягом зими.
Спікерами були: Джонатан Ван-Там — заступник головного лікаря Англії, професор Вей Шен Лім — представник об'єднаного комітету із питань вакцинації та імунізації і Джун Рейн — голова управління з контролю лікарських засобів та медичних товарів.
Зокрема, вони розповіли про тих, кому передусім будуть пропонувати проведення ревакцинації бустерною дозою:
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- людей похилого віку, які проживають у будинках для людей похилого віку;
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- медичних та соціальних працівників;
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- усіх дорослих віком від 50 років;
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- усіх людей віком від 16 до 49 років із супутніми захворюваннями, через які можна захворіти на тяжку форму COVID-19;
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- дорослі, які контактують з особами із ослабленим імунітетом.
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Експерти наголосили на зниженні рівня госпіталізації завдяки вакцинації населення і нагадали, що першу дозу вакцини британці вводили у грудні 2020-го, другу — у березні 2021 року (за 8-12 тижнів після першої дози).
Бустерні дози пропонуватимуть не раніше, ніж за шість місяців після завершення курсу первинної вакцинації. Щеплення робитимуть насамперед вакциною від Pfizer-BioNTech. Альтернативним буде препарат від Moderna.
Після брифінгу міністр охорони здоров'я та соціального захисту Великої Британії Саджид Джавід зазначив, що уряд країни схвалить рекомендації експертів про розгортання програми ревакцинації, і NHS в Англії очікує, що це почнеться "наступного тижня". Міністр охорони здоров'я Уельсу також схвалив рекомендацію, повідомляє ВВС.
Нагадаємо
В Україні поки що не розглядають можливості вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини проти COVID-19.