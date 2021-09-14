В Великобритании рекомендуют бустерные дозы для людей старше 50 лет

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Бустерные дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать британцам в возрасте от 50 лет и тем, кто находится в группах риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление британских чиновников, сделанное во время брифинга во вторник, 14 сентября.