В Великобритании рекомендуют бустерные дозы для людей старше 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Бустерные дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать британцам в возрасте от 50 лет и тем, кто находится в группах риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление британских чиновников, сделанное во время брифинга во вторник, 14 сентября.
Детали
В Великобритании состоялся брифинг, на котором обсуждали планы борьбы с пандемией в течение зимы.
Спикерами были: Джон Ван Там — заместитель главного врача Англии, профессор Вэй Шен Лим — представитель объединенного комитета по вопросам вакцинации и иммунизации и Джун Рейн — глава управления по контролю лекарственных средств и медицинских товаров.
В частности, они рассказали о тех, кому прежде всего будут предлагать проведение ревакцинации бустерной дозой:
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- пожилых людей, проживающих в домах престарелых;
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- медицинских и социальных работников;
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- всех взрослых в возрасте от 50 лет;
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- всех людей в возрасте от 16 до 49 лет с сопутствующими заболеваниями, из-за которых можно заболеть тяжелой формой COVID-19;
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- взрослые, которые контактируют с людьми с ослабленным иммунитетом.
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Эксперты отметили снижение уровня госпитализации благодаря вакцинации населения и напомнили, что первую дозу вакцины британцы вводили в декабре 2020-го, вторую — в марте 2021 года (через 8-12 недель после первой дозы).
Бустерные дозы будут предлагать не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Прививки будут делать в первую очередь вакциной от Pfizer-BioNTech. Альтернативным будет препарат от Moderna.
После брифинга министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Саджид Джавид отметил, что правительство страны одобрит рекомендации экспертов о развертывании программы ревакцинации, и NHS в Англии ожидает, что это начнется "на следующей неделе". Министр здравоохранения Уэльса также одобрил рекомендацию, сообщает ВВС.
Напомним
В Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.