У Ватикані провели передвеликодню церемонію Хресної дороги

Цитата:

“Пізно ввечері в Страсну п’ятницю, 2 квітня, Папа Франциск очолив традиційне богослужіння Хресної дороги, яка — як і торік, через антіковідні обмеження — відбулася не в римському Колізеї, а на Площі святого Петра у Ватикані”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на прохання Святішого Отця текст роздумів до стояння написали діти з римської парафії Святих мучеників Уганди і група скаутів з Умбрії. Стояння Хресної дороги супроводжувалися малюнками дітей та молоді з двох римських дитячих будинків — Mater Divini Amoris і Tetto Casal Fattoria. Вечірнє богослужіння з Ватикану транслювали 170 телерадіокомпаній з усього світу.

Разом зі своїми вихователями діти несли хрест від стояння до стояння, їх ровесники зачитували свої роздуми і свідчення, які завершував молитвою Папа Франциск.

Доповнення

Папа Франциск провів службу в честь Вербної неділі.

Довідка

У 2021 році католицький Великдень припадає на 4 квітня, майже на місяць раніше православної Пасхи, яку цього року відзначатимуть 2 травня. Це одне з головних свят, як для православних християн, так і для католиків — воно символізує Воскресіння Ісуса Христа.