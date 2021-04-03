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У Ватикані провели передвеликодню церемонію Хресної дороги

У Ватикані провели передвеликодню церемонію Хресної дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Ватикані напередодні на площі святого Петра провели передвеликодню церемонію Хресної дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням Радіо Ватикану.

Цитата:

“Пізно ввечері в Страсну п’ятницю, 2 квітня, Папа Франциск очолив традиційне богослужіння Хресної дороги, яка — як і торік, через антіковідні обмеження — відбулася не в римському Колізеї, а на Площі святого Петра у Ватикані”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на прохання Святішого Отця текст роздумів до стояння написали діти з римської парафії Святих мучеників Уганди і група скаутів з Умбрії. Стояння Хресної дороги супроводжувалися малюнками дітей та молоді з двох римських дитячих будинків — Mater Divini Amoris і Tetto Casal Fattoria. Вечірнє богослужіння з Ватикану транслювали 170 телерадіокомпаній з усього світу.

Разом зі своїми вихователями діти несли хрест від стояння до стояння, їх ровесники зачитували свої роздуми і свідчення, які завершував молитвою Папа Франциск.

Доповнення

Папа Франциск провів службу в честь Вербної неділі.

Довідка

У 2021 році католицький Великдень припадає на 4 квітня, майже на місяць раніше православної Пасхи, яку цього року відзначатимуть 2 травня. Це одне з головних свят, як для православних християн, так і для католиків — воно символізує Воскресіння Ісуса Христа.

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