В Ватикане провели предпасхальную церемонию Крестного пути

Цитата:

“Поздним вечером в Страстную пятницу 2 апреля Папа Франциск возглавил традиционное богослужение Крестного пути, которое — как и в прошлом году, из-за антиковидных ограничений — состоялось не в римском Колизее, а на Площади святого Петра в Ватикане”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по просьбе Святейшего Отца текст размышлений к стояниям написали дети из римского прихода Святых мучеников угандийских и группа скаутов из Умбрии. Стояния Крестного пути сопровождались рисунками детей и молодёжи из двух римских детских домов — Mater Divini Amoris и Tetto Casal Fattoria. Вечернее богослужение из Ватикана транслировали 170 телерадиокомпаний со всего мира.

Вместе со своими воспитателями дети несли крест от стояния к стоянию, их ровесники зачитывали свои размышления и свидетельства, которые завершал молитвой Папа Франциск.

Дополнение

Папа Франциск провел службу в Вербное воскресенье.

Справка

В 2021 году католическая Пасха приходится на 4 апреля, почти на месяц раньше православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 2 мая. Это один из главных праздников, как для православных христиан, так и для католиков — он символизирует Воскресение Иисуса Христа.