Папа Франциск провел службу в честь Вербного воскресенья

Детали

Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующий вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.

Однако в этом году на службе в почти пустой базилике присутствовали только 120 человек, так как в Ватикане действуют жесткие карантинные ограничения. Практически все присутствующие, за исключением понтифика и хора, были в масках.

Остальные службы в течение Страстной недели, недели перед Пасхой — Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота и сама католическая Пасха в следующее воскресенье, — также пройдут с ограниченным количеством участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ватикане урежут зарплаты руководству и духовенству из-за влияния коронавируса

Справка

В 2021 году католическая Пасха приходится на 4 апреля, почти на месяц раньше православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 2 мая. Это один из главных праздников, как для православных христиан, так и для католиков — он символизирует Воскресение Иисуса Христа.