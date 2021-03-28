Папа Франциск провел службу в честь Вербного воскресенья
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Ватикане Папа Римский Франциск второй год подряд проводит службу в честь Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи, практически без прихожан из-за ограничительных карантинных мер на фоне пандемии. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующий вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.
Однако в этом году на службе в почти пустой базилике присутствовали только 120 человек, так как в Ватикане действуют жесткие карантинные ограничения. Практически все присутствующие, за исключением понтифика и хора, были в масках.
Остальные службы в течение Страстной недели, недели перед Пасхой — Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота и сама католическая Пасха в следующее воскресенье, — также пройдут с ограниченным количеством участников.
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В 2021 году католическая Пасха приходится на 4 апреля, почти на месяц раньше православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 2 мая. Это один из главных праздников, как для православных христиан, так и для католиков — он символизирует Воскресение Иисуса Христа.