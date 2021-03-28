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Папа Франциск провів службу на честь Вербної неділі

Папа Франциск провів службу на честь Вербної неділі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Ватикані Папа Римський Франциск другий рік поспіль проводить службу на честь Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня, практично без парафіян через обмежувальні карантинні заходи на тлі пандемії. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазвичай у Соборі Святого Петра у Ватикані і на площі перед ним збираються десятки тисяч католиків, щоб відсвяткувати Вербну неділю, що символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Вони несуть із собою пальмові та оливкові гілки.

Однак цього року на службі в майже пустій базиліці були присутні лише 120 людей, оскільки у Ватикані діють жорсткі карантинні обмеження. Практично всі присутні, за винятком понтифіка і хору, були в масках.

Решта служб протягом Страсного тижня, тижня перед Великоднем — Великий четвер, Страсна п’ятниця, Велика Субота і сама католицька Пасха наступної неділі, — також пройдуть з обмеженою кількістю учасників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ватикані зменшать зарплати керівництву й духовенству через вплив коронавірусу

Довідково

У 2021 році католицький Великдень припадає на 4 квітня, майже на місяць раніше православної Пасхи, яку в цьому році відзначатимуть 2 травня. Це одне з головних свят, як для православних християн, так і для католиків — воно символізує Воскресіння Ісуса Христа.

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