У Ватикані зменшать зарплати керівництву й духовенству через вплив коронавірусу

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В указі, Папа Френциск заявив, що з квітня зарплата кардиналів буде знижена на 10%. Настоятелям різних відділів Святого Престолу зарплатню знизять на 8%, тоді як священникам нижчого рангу та черницям зарплатню знизять тільки на 3%.

У своєму указі, Папа зазначив, що на фінансах Святого Престолу відзначився вплив пандемії COVID-19, "яка негативно вплинула на всі джерела доходу Святого Престолу та держави Ватикан".

Затягування ременя "має на меті зберегти поточні посади", - йдеться у повідомленні.

Заборони на туризм багатьма країнами та інші обмеження пандемії сильно зменшили доходи музеїв Ватикану.

Музеї відкривались протягом декількох тижнів під час пандемії, коли ситуація в Італії покращилася.

Наразі музеї закриті і залишатимуться закритими принаймні протягом майбутнього Страсного тижня, який, як правило, є одним з найважчих періодів для туризму в Римі.

Раніше цього місяця Ватикан заявив, що майже використав свої фінансові резерви від минулих пожертв на покриття бюджетного дефіциту за останні роки. Він передбачив дефіцит у 50 мільйонів євро (60 мільйонів доларів) на цей рік.

Міністр економіки Ватикану заявив, що зменшення доходів музеїв, а також зменшення кількості пожертв католиків сприятимуть прогнозованому зменшенню доходів цього року на 30%.

Зниження заробітної плати також стосується кількох ватиканських базилік у Римі, а також Вікаріату, або єпархії Риму, яка знаходиться під керівництвом Папи.

У будь-якому випадку, зниження зарплати не застосовуватиметься до тих, хто може підтвердити, що скорочення зробить "неможливим покриття фіксованих витрат, пов'язаних зі станом здоров'я або витратами їхніх родичів".

Додамо

У Ватикані, найменшій державі в світі, працює кілька тисяч співробітників, більшість з яких проживають в Італії. Його програма вакцинації розпочалася в минулому місяці, і 84-річний Папа Франциск був одним з перших, хто отримав щеплення.

Папа Франциск є великим прихильником вакцин для запобігання поширенню коронавірусу. "Це етичний вибір, тому що ви граєтеся зі своїм здоров'ям, своїм життям, але при цьому ви також граєтеся і з життями інших людей", - сказав він в інтерв'ю італійському телебаченню минулого місяця.

Так, Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для журналістів, які супроводжують Папу Франциска в його поїздках.

У Ватикані зареєстровано менше 30 випадків коронавірусу, більшість з них - серед швейцарської гвардії, яка живе в комунальних бараках. Згідно з даними ООН World Population Prospects, наразі у Ватикані проживає менше тисячі осіб.