У Ватикані зменшать зарплати керівництву й духовенству через вплив коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Намагаючись зберегти робочі місця, оскільки пандемія знижує доходи Ватикану, Папа Римський Франциск наказав скоротити зарплати кардиналам та іншим священнослужителям, включаючи священиків та черниць, які працюють при Святому Престолі. Про це пише УНН з посиланням на АРnews.
Деталі
В указі, Папа Френциск заявив, що з квітня зарплата кардиналів буде знижена на 10%. Настоятелям різних відділів Святого Престолу зарплатню знизять на 8%, тоді як священникам нижчого рангу та черницям зарплатню знизять тільки на 3%.
У своєму указі, Папа зазначив, що на фінансах Святого Престолу відзначився вплив пандемії COVID-19, "яка негативно вплинула на всі джерела доходу Святого Престолу та держави Ватикан".
Затягування ременя "має на меті зберегти поточні посади", - йдеться у повідомленні.
Заборони на туризм багатьма країнами та інші обмеження пандемії сильно зменшили доходи музеїв Ватикану.
Музеї відкривались протягом декількох тижнів під час пандемії, коли ситуація в Італії покращилася.
Наразі музеї закриті і залишатимуться закритими принаймні протягом майбутнього Страсного тижня, який, як правило, є одним з найважчих періодів для туризму в Римі.
Раніше цього місяця Ватикан заявив, що майже використав свої фінансові резерви від минулих пожертв на покриття бюджетного дефіциту за останні роки. Він передбачив дефіцит у 50 мільйонів євро (60 мільйонів доларів) на цей рік.
Міністр економіки Ватикану заявив, що зменшення доходів музеїв, а також зменшення кількості пожертв католиків сприятимуть прогнозованому зменшенню доходів цього року на 30%.
Зниження заробітної плати також стосується кількох ватиканських базилік у Римі, а також Вікаріату, або єпархії Риму, яка знаходиться під керівництвом Папи.
У будь-якому випадку, зниження зарплати не застосовуватиметься до тих, хто може підтвердити, що скорочення зробить "неможливим покриття фіксованих витрат, пов'язаних зі станом здоров'я або витратами їхніх родичів".
Додамо
У Ватикані, найменшій державі в світі, працює кілька тисяч співробітників, більшість з яких проживають в Італії. Його програма вакцинації розпочалася в минулому місяці, і 84-річний Папа Франциск був одним з перших, хто отримав щеплення.
Папа Франциск є великим прихильником вакцин для запобігання поширенню коронавірусу. "Це етичний вибір, тому що ви граєтеся зі своїм здоров'ям, своїм життям, але при цьому ви також граєтеся і з життями інших людей", - сказав він в інтерв'ю італійському телебаченню минулого місяця.
Так, Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для журналістів, які супроводжують Папу Франциска в його поїздках.
У Ватикані зареєстровано менше 30 випадків коронавірусу, більшість з них - серед швейцарської гвардії, яка живе в комунальних бараках. Згідно з даними ООН World Population Prospects, наразі у Ватикані проживає менше тисячі осіб.