У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
В окупованих Севастополі і Євпаторії в Криму були чутні вибухи, при цьому спрацювала система протиповітряної оборони, а осколки ракет викликали пожежі в житловому будинку і прилеглому лісі.
В окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Також було гучно в районі Євпаторії на заході Криму. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих, пише УНН.
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В тимчасово окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти.
Так званий "губернатор" міста михайло развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО. Зазначається, що вибухи пролунали не тільки в Севастополі та Балаклаві, а згодом у районі Миколаївки.
Очевидці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що над Севастопольською бухтою зараз піднімається дим, а також зафіксовано два пуски ракет у Севастополі з району Кара-Коби.
Згодом Развожаєв відзвітував, що окупанти "знищили п'ять повітряних цілей" над Чорним морем. Проте нібито уламки впали у прибережній зоні. "Губернатор" Севастополя додав, що "уламки ракети" спричинили пожежу у житловому будинку на Північній стороні міста. Також біля пансіонату "Лазур" загорівся ліс на території 150 квадратних метрів. Туди їдуть пожежники.
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