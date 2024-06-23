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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3192 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 108087 перегляди

В окупованих Севастополі і Євпаторії в Криму були чутні вибухи, при цьому спрацювала система протиповітряної оборони, а осколки ракет викликали пожежі в житловому будинку і прилеглому лісі.

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

В окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Також було гучно в районі Євпаторії на заході Криму. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих, пише УНН.

Деталі

В тимчасово окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти.

Так званий "губернатор" міста михайло развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО. Зазначається, що вибухи пролунали не тільки в Севастополі та Балаклаві, а згодом у районі Миколаївки.

Очевидці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що над Севастопольською бухтою зараз піднімається дим, а також зафіксовано два пуски ракет у Севастополі з району Кара-Коби.

Згодом Развожаєв відзвітував, що окупанти "знищили п'ять повітряних цілей" над Чорним морем. Проте нібито уламки впали у прибережній зоні. "Губернатор" Севастополя додав, що "уламки ракети" спричинили пожежу у житловому будинку на Північній стороні міста. Також біля пансіонату "Лазур" загорівся ліс на території 150 квадратних метрів. Туди їдуть пожежники.

Нагадаємо

Партизанський рух "АТЕШ" виявив, що поранені російські військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці 127-ї окремої розвідувальної бригади, проходять лікування у військово-морському клінічному госпіталі в Севастополі.

Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики росіян у Криму - Плетенчук22.06.24, 11:34 • 28215 переглядiв

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