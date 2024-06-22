Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики росіян у Криму - Плетенчук
Київ • УНН
За словами речника Військово-морських сил України, поромна переправа в окупованому Криму, яка була атакована українськими військовими і пізніше відновлена окупантами, залишається основним елементом логістики російських військових.
Поромна переправа в тимчасово окупованому Криму, яка була вражена українськими військовими і пізніше відновлена окупантами, залишається основним елементом військової логістики для росіян. Про це в ефірі телемарафону у суботу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
Це впливає на їхню логістику дуже суттєво. Переправа для них залишається основним елементом військової логістики. Суходол - це автомобільне сполучення. Залізниця, яку вони будують, то вона далека від завершення, якщо ми кажемо про з’єднання планове ростова з Кримом, то про це говорити зарано. Що стосується мосту, то він "не вивозить", тому що навантаження після отриманих пошкоджень на себе брати не здатен. Тому поромна переправа залишається збільшеним елементом військової логістики росіян
Нагадаємо
У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.
У середині червня російським окупантам у Криму вдалося відновити роботу Керченської поромної переправи, яка була уражена Силами оборони наприкінці травня.