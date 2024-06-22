Паромная переправа во временно оккупированном Крыму, которая была поражена украинскими военными и позже восстановлена оккупантами, остается основным элементом военной логистики для россиян. Об этом в эфире телемарафона в субботу рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Это влияет на их логистику очень существенно. Переправа для них остается основным элементом военной логистики. Суша - это автомобильное сообщение. Железная дорога, которую они строят, - то она далека от завершения, если мы говорим о соединении плановом ростова с Крымом, то об этом говорить рано. Что касается моста, то он "не вывозит", потому что нагрузку после полученных повреждений на себя брать не способен. Поэтому паромная переправа остается увеличенным элементом военной логистики россиян - сказал Плетенчук.

Напомним

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе.

В середине июня российским оккупантам в Крыму удалось возобновить работу Керченской паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая.