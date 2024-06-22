Киев • УНН
По словам спикера Военно-морских сил Украины, паромная переправа в оккупированном Крыму, которая была атакована украинскими военными и позже восстановлена оккупантами, остается основным элементом логистики российских военных.
Паромная переправа во временно оккупированном Крыму, которая была поражена украинскими военными и позже восстановлена оккупантами, остается основным элементом военной логистики для россиян. Об этом в эфире телемарафона в субботу рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Это влияет на их логистику очень существенно. Переправа для них остается основным элементом военной логистики. Суша - это автомобильное сообщение. Железная дорога, которую они строят, - то она далека от завершения, если мы говорим о соединении плановом ростова с Крымом, то об этом говорить рано. Что касается моста, то он "не вывозит", потому что нагрузку после полученных повреждений на себя брать не способен. Поэтому паромная переправа остается увеличенным элементом военной логистики россиян
Напомним
В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе.
В середине июня российским оккупантам в Крыму удалось возобновить работу Керченской паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая.