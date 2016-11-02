У Туреччині збираються заарештувати 103 викладачів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура Анкари видали ордери на арешт 103 викладачів за ймовірні зв'язки з проповідником Фетхуллахом Гюленом, який звинувачується в організації невдалого перевороту в Туреччині у липні, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Як зазначається, 31 з них уже затримано під час операцій, проведених в 16 провінціях країни.
Близько 22 підозрюваних, за повідомленнями, перебувають за кордоном.
У Туреччині 75-річного Ф.Гюлена звинувачують в керівництві спробою путчу в країні 15 липня. Анкара видала ордер на арешт проповідника на початку серпня і з тих пір намагається домогтися від США його видачі.