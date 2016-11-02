В Турции собираются арестовать 103 преподавателей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура Анкары выдала ордера на арест 103 преподавателей за возможные связи с проповедником Фетхуллахом Гюлена, который обвиняется в организации неудавшегося переворота в Турции в июле, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Как отмечается, 31 из них уже задержан во время операций, проведенных в 16 провинциях страны.
Около 22 подозреваемых, по сообщениям, находятся за рубежом.
В Турции 75-летнего Ф.Гюлена обвиняют в руководстве попыткой путча в стране 15 июля. Анкара выдала ордер на арест проповедника в начале августа и с тех пор пытается добиться от США его выдачи.