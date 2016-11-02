В Турции собираются арестовать 103 преподавателей

Как отмечается, 31 из них уже задержан во время операций, проведенных в 16 провинциях страны.

Около 22 подозреваемых, по сообщениям, находятся за рубежом.

В Турции 75-летнего Ф.Гюлена обвиняют в руководстве попыткой путча в стране 15 июля. Анкара выдала ордер на арест проповедника в начале августа и с тех пор пытается добиться от США его выдачи.