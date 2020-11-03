У Туреччині після землетрусу понад сотня загиблих та понад тисячу постраждалих

“За отриманою інформацією, загинули 113 людей. З 1035 потерпілих наших громадян 898 виписані, лікування 137 громадян триває”, — вказали в агентстві.

Зазначається, що в Ізмірі пошуково-рятувальні роботи були завершені в 15 з 17 будівель, роботи ще тривають в 2-х будівлях.

Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.