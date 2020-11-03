В Турции после землетрясения более сотни погибших и более тысячи пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Турции состоянию на среду количество погибших при землетрясении возросло до 113 человек. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
"По полученной информации, погибли 113 человек. Из 1035 пострадавших наших граждан 898 выписаны, лечение 137 граждан продолжается", - указали в агентстве.
Отмечается, что в Измире поисково-спасательные работы были завершены в 15 из 17 зданий, работы еще продолжаются в 2-х зданиях.
Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.