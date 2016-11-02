У Туреччині ідентифіковано другого підозрюваного в організації перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Турецька влада ідентифікувала другого головного підозрюваного в організації державного перевороту 15 липня і ним виявився колишній директор місцевої паперової компанії Кемаль Батмаз, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Згідно інформації розслідування, К.Батмаз був одним з тих, хто супроводжував одного з організаторів перевороту Аділя Оксуза, коли той їздив кілька разів до США на зустріч Фетхуллахом Гюленом.
Наразі К.Батмаз перебуває під вартою з іншими 12 підозрюваними, які нібито брали участь у спробі державного перевороту.
Нагадаємо, ввечері 15 липня турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію.
Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив про спробу перевороту в Туреччині, він запевнив, що “турецькій демократії нічого не загрожує”.
Як повідомляв УНН, 12 серпня ісламський проповідник Фетхуллах Гюлен, якого турецька влада називають організатором недавньої спроби військового перевороту, заявив, що якщо частина цих звинувачень буде доведена, він добровільно повернеться до Туреччини.