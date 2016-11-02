В Турции идентифицировали второго подозреваемого в организации переворота

Согласно информации расследования, К.Батмаз был одним из тех, кто сопровождал одного из организаторов переворота Адиля Оксуза, когда тот ездил несколько раз в США на встречу с Фетхуллахом Гюленом.

Сейчас К.Батмаз находится под стражей с другими 12 подозреваемыми, которые якобы участвовали в попытке государственного переворота.

Напомним, вечером 15 июля турецкие военные перекрыли мост через Босфор и попытались разоружить полицию.

Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил о попытке переворота в Турции, но заверил, что "турецкой демократии ничего не угрожает".

Как сообщал УНН, 12 августа исламский проповедник Гюлен, которого турецкие власти называют организатором недавней попытки военного переворота, заявил, что если часть этих обвинений будет доказана, он добровольно вернется в Турцию.