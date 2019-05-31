У цьому році на північному заході Сирії було вбито понад 130 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Ескалація бойових дій на північному заході Сирії обертається важкими наслідками для дітей - їх вбивають, калічать і змушують рятуватися втечею. Особливо важка ситуація зараз спостерігається в селах на півночі Хами і на півдні Ідліб. Про це повідомляють з Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.
Багато сирійських сімем були вигнані зі своїх будинків, багато інших хотіли б переїхати в більш безпечні райони, але не можуть цього зробити, оскільки виявилися в кільці бойових дій. Насильство в цих районах не припиняється вже кілька місяців. З початку цього року на північному заході Сирії загинули, щонайменше, 134 дитини і більше 125 тисяч опинилися в становищі біженців. Але дітям фактично ніде сховатися від насильства.
Останнім часом в ході збройних зіткнень було обстріляно майже 30 лікарень. ЮНІСЕФ та його партнерські організації були змушені призупинити деякі проекти з надання надзвичайної медичної допомоги.
На сьогоднішній день приблизно 43 тисячі дітей не мають можливості ходити до школи. У багатьох районах Ідліб довелося перенести випускні іспити.
Як повідомляв УНН, в уряді створять робочу групу з повернення українців, які перебувають в Сирії .