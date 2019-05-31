У цьому році на північному заході Сирії було вбито понад 130 дітей

КИЇВ. 31 травня. УНН. Ескалація бойових дій на північному заході Сирії обертається важкими наслідками для дітей - їх вбивають, калічать і змушують рятуватися втечею. Особливо важка ситуація зараз спостерігається в селах на півночі Хами і на півдні Ідліб. Про це повідомляють з Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.