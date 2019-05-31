В правительстве создадут рабочую группу по возврату украинцев, находящихся в Сирии

Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что три месяца назад к нему обратились родственники граждан Украины, которые по тем или иным причинам оказались в Сирии.



"Речь идет о более 100 людях, это женщины и дети, пережившие страшные события войны в Сирии, бомбежки. Сейчас они в международном лагере, там ужасные условия", - отметил Чубаров.



Он добавил, что необходимо срочно на правительственном уровне решать этот вопрос.



"По этому вопросу я хочу заверить, что проинформирую премьер-министра сегодня, а в понедельник-вторник будет создана рабочая группа", - ответил Кубив.



Как сообщал УНН, в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в адрес Рефат Чубаров, поступают обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину.