Чубаров: 75 жінок просять допомогти повернутись в Україну з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.
“Останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на мою адресу, як народного депутата України, стали надходити звернення жінок — громадян України різних національностей, які, в силу різних життєвих обставин, опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну”, — написав він.
Він додав, що на сьогодні в Меджлісі кримськотатарського народу відомо про 75 осіб (21 жінка, 54 малолітніх дітей), які перебувають у важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою.
Меджліс кримськотатарського народу взаємодіє з Міністерством закордонних справ України з метою надання допомоги громадянам України, які опинилися в скрутному становищі за межами своєї країни.
“Оскільки на території Сирійської Арабської Республіки наразі відсутні дипломатичні установи України, просимо осіб, що володіють конкретними відомостями про випадки перебування в Сирії громадян України, які шукають захисту у власної держави і не мають можливості зв’язатися з нами, інформувати за адресою: [email protected]”, — додав Чубаров.
Нагадаємо, протягом 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тис. людей, з яких майже третина — мирні мешканці.