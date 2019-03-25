Чубаров: 75 жінок просять допомогти повернутись в Україну з Сирії

КИЇВ. 25 березня. УНН. На адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.