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Чубаров: 75 жінок просять допомогти повернутись в Україну з Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.

Чубаров: 75 жінок просять допомогти повернутись в Україну з Сирії

“Останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на мою адресу, як народного депутата України, стали надходити звернення жінок — громадян України різних національностей, які, в силу різних життєвих обставин, опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну”, — написав він.

Він додав, що на сьогодні в Меджлісі кримськотатарського народу відомо про 75 осіб (21 жінка, 54 малолітніх дітей), які перебувають у важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою.

Меджліс кримськотатарського народу взаємодіє з Міністерством закордонних справ України з метою надання допомоги громадянам України, які опинилися в скрутному становищі за межами своєї країни.

“Оскільки на території Сирійської Арабської Республіки наразі відсутні дипломатичні установи України, просимо осіб, що володіють конкретними відомостями про випадки перебування в Сирії громадян України, які шукають захисту у власної держави і не мають можливості зв’язатися з нами, інформувати за адресою: [email protected]”, — додав Чубаров.

Нагадаємо, протягом 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тис. людей, з яких майже третина — мирні мешканці.

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