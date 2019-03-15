За 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тис. людей, з яких майже третина - мирні мешканці. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Зокрема, серед загиблих в ході війни - понад 21 тис. дітей та 13 тис. жінок. Такі дані наводить Сирійська обсерваторія з прав людини.
Серед загиблих - 125 тис. солдатів сирійської урядової армії, а також 67 тис. повстанців і курдських бійців.
Майже 66 тис. загиблих склали джихадисти з "Ісламської Держави" та менших угруповань.
Внаслідок конфлікту понад 10 млн сирійців стали біженцями.
Конфлікт спалахнув після масштабних антиурядових протестів у південному місті Дараа 15 березня 2011 року.
Демонстрації поширювалися по всій Сирії і були жорстоко придушені режимом, що викликало багатофронтовий збройний конфлікт, який привернув увагу іноземних держав і войовничих груп.
За підтримки Росії та Ірану президент Башар Асад виграв свою війну за політичне виживання, але його держава фактично розпалася і не має грошей. Наразі Асад контролює майже дві третини території Сирії.
При цьому ключові сфери сирійської економіки, в тому числі багаті нафтою землі, перебувають під контролем курдів, яких підтримує США.
Нагадаємо, через два місяці після оголошення про те, що всі війська США залишають Сирію, президент Дональд Трамп написав членам Конгресу, що тепер він згоден "на 100%" зберегти військову присутність в Сирії.