За 8 лет войны в Сирии погибли более 370 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение 8 лет войны в Сирии погибли более 370 тыс. человек, из которых почти треть - мирные жители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В частности, среди погибших в ходе войны - более 21 тыс. детей и 13 тыс. женщин. Такие данные приводит Сирийская обсерватория по правам человека.
Среди погибших - 125 тыс. солдат сирийской правительственной армии, а также 67 тыс. повстанцев и курдских бойцов.
Почти 66 тыс. погибших составили джихадисты из "Исламского Государства" и меньших группировок.
В результате конфликта более 10 млн сирийцев стали беженцами.
Конфликт вспыхнул после масштабных антиправительственных протестов в южном городе Дараа 15 марта 2011.
Демонстрации распространялись по всей Сирии и были жестоко подавлены режимом, что вызвало многофронтовый вооруженный конфликт, который привлек внимание иностранных государств и воинственных групп.
При поддержке России и Ирана президент Башар Асад выиграл свою войну за политическое выживание, но его государство фактически распалось и не имеет денег. Сейчас Асад контролирует почти две трети территории Сирии.
При этом ключевые сферы сирийской экономики, в том числе богатые нефтью земли, находятся под контролем курдов, которых поддерживает США.
Напомним, через два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он согласен "на 100%" сохранить военное присутствие в Сирии.