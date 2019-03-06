Трамп передумав виводити американські війська із Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Через два місяці після оголошення про те, що всі війська США залишають Сирію, президент Дональд Трамп написав членам Конгресу, що тепер він згоден "на 100%" зберегти військову присутність в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Двопартійна група сенаторів і членів Палати представників написала Трампу 22 лютого, аплодуючи його рішенню зберегти невелику групу армії США в Сирії.
"Ми підтримуємо невеликі американські стабілізуючі сили в Сирії", - написала група, додаючи, що сила, "яка включає в себе невеликий контингент американських військ і сухопутних військ від наших європейських союзників, необхідна для забезпечення стабільності та запобігання повернення ІД".
Трамп виділив в листі параграф про цілі США в Сирії, в якому говорилося: "Як і ви, ми прагнемо до того, щоб всі досягнення в Сирії не були втрачені, щоб ІД ніколи не повернувся, що Іран не підбадьорений, і що ми консолідуємо наші досягнення і забезпечуємо кращий результат в Женеві для американських інтересів".
"Я згоден на 100%. Все робиться", - відповів президент Трамп, написавши прямо на листі і підписавши його.
Нагадаємо, найближчі союзники США відхилили прохання адміністрації Дональда Трампа залишитися в Сирії після виведення звідти американських військовослужбовців.