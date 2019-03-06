Трамп передумав виводити американські війська із Сирії

КИЇВ. 6 березня. УНН. Через два місяці після оголошення про те, що всі війська США залишають Сирію, президент Дональд Трамп написав членам Конгресу, що тепер він згоден "на 100%" зберегти військову присутність в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.