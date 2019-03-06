Трамп передумал выводить американские войска из Сирии

Двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу 22 февраля, аплодируя его решению сохранить небольшую группу армии США в Сирии.

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавляя, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГ".

Трамп выделил в письме параграф о целях США в Сирии, в котором говорилось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии, не были потеряны, чтобы ИГ никогда не вернулся, что Иран не ободрен, и что мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве для американских интересов".

"Я согласен на 100%. Все делается", - ответил президент Трамп, написав прямо на письме и подписав его.

Напомним, ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.