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Трамп передумал выводить американские войска из Сирии

Трамп передумал выводить американские войска из Сирии

Киев  •  УНН

 • 16719 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Через два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он согласен "на 100%" сохранить военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу 22 февраля, аплодируя его решению сохранить небольшую группу армии США в Сирии.

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавляя, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГ".

Трамп выделил в письме параграф о целях США в Сирии, в котором говорилось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии, не были потеряны, чтобы ИГ никогда не вернулся, что Иран не ободрен, и что мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве для американских интересов".

"Я согласен на 100%. Все делается", - ответил президент Трамп, написав прямо на письме и подписав его.

Напомним, ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.

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