В уряді створять робочу групу щодо повернення українців, які перебувають у Сирії

Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що три місяці тому до нього звернулися родичі громадян України, які з тих чи інших причин опинилися в Сирії.



"Мова йде про понад 100 осіб, це жінки та діти, які пережили жахливі події війни у Сирії, бомбардування. Зараз вони у міжнародному таборі, там жахливі умови", - зазначив Чубаров.



Він додав, що необхідно терміново на урядовому рівні вирішувати це питання.



"Щодо цього питання я хочу запевнити, що проінформую прем’єр-міністра сьогодні, а в понеділок-вівторок буде створена робоча група", - відповів Кубів.



Як повідомляв УНН, на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну.