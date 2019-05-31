В уряді створять робочу групу щодо повернення українців, які перебувають у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів пообіцяв, що в уряді буде створено робочу групу щодо повернення в Україну понад 100 українців, які перебувають в Сирії. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що три місяці тому до нього звернулися родичі громадян України, які з тих чи інших причин опинилися в Сирії.
"Мова йде про понад 100 осіб, це жінки та діти, які пережили жахливі події війни у Сирії, бомбардування. Зараз вони у міжнародному таборі, там жахливі умови", - зазначив Чубаров.
Він додав, що необхідно терміново на урядовому рівні вирішувати це питання.
"Щодо цього питання я хочу запевнити, що проінформую прем’єр-міністра сьогодні, а в понеділок-вівторок буде створена робоча група", - відповів Кубів.
Як повідомляв УНН, на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну.