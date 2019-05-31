В этом году на северо-западе Сирии было убито более 130 детей

Многие сирийские семьи были изгнаны из своих домов, многие другие хотели бы переехать в более безопасные районы, но не могут этого сделать, поскольку оказались в кольце боевых действий. Насилие в этих районах не прекращается уже несколько месяцев. С начала этого года на северо-западе Сирии погибли, по меньшей мере, 134 ребенка и более 125 тысяч оказались в положении беженцев. Но детям фактически негде скрыться от насилия.

В последнее время в ходе вооруженных столкновений было обстреляно почти 30 больниц. ЮНИСЕФ и его партнерские организации были вынуждены приостановить некоторые проекты по оказанию чрезвычайной медицинской помощи.

На сегодняшний день примерно 43 тысячи детей не имеют возможности ходить в школу. Во многих районах Идлиба пришлось перенести выпускные экзамены.

Как сообщал УНН, в правительстве создадут рабочую группу по возврату украинцев, находящихся в Сирии.