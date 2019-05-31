В этом году на северо-западе Сирии было убито более 130 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Эскалация боевых действий на северо-западе Сирии оборачивается тяжелейшими последствиями для детей - их убивают, калечат и вынуждают спасаться бегством. Особенно тяжелая ситуация сейчас наблюдается в деревнях на севере Хамы и на юге Идлиба. Об этом сообщают из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.
Многие сирийские семьи были изгнаны из своих домов, многие другие хотели бы переехать в более безопасные районы, но не могут этого сделать, поскольку оказались в кольце боевых действий. Насилие в этих районах не прекращается уже несколько месяцев. С начала этого года на северо-западе Сирии погибли, по меньшей мере, 134 ребенка и более 125 тысяч оказались в положении беженцев. Но детям фактически негде скрыться от насилия.
В последнее время в ходе вооруженных столкновений было обстреляно почти 30 больниц. ЮНИСЕФ и его партнерские организации были вынуждены приостановить некоторые проекты по оказанию чрезвычайной медицинской помощи.
На сегодняшний день примерно 43 тысячи детей не имеют возможности ходить в школу. Во многих районах Идлиба пришлось перенести выпускные экзамены.
Как сообщал УНН, в правительстве создадут рабочую группу по возврату украинцев, находящихся в Сирии.