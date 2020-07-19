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У ЦГЗ розповіли про причини зневоднення, дали поради щодо його уникнення

У ЦГЗ розповіли про причини зневоднення, дали поради щодо його уникнення

Київ • УНН

 • 16464 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповіли про причини та ознаки зневоднення, яке часто виникає у спеку, та дали поради, як його уникнути, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку ЦГЗ.

"Перша його (зневоднення – ред.) ознака – спрага, що з'являється у разі втрати води в організмі. При нормальних життєвих умовах зневоднення легше уникнути, аніж відновлювати організм після дегідратації", - зазначили в ЦГЗ.

Серед причини зневоднення медики визначають:

- підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях;

- обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет);

- харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою;

- вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь);

- прийомом деяких ліків;

- тепловий або сонячний удар;

- опіки.

"Краще провести профілактику вказаного захворювання, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення – ця проста істина відома усім. Яка кількість води вважається достатньою, коли і як її пити – щодо існують такі рекомендації дієтологів", - повідомляють у центрі.

В ЦГЗ радять зокрема пити чисту та свіжу рідину протягом усього часу коли людина не спить, не опираючись на рівень активності та самопочуття. Щоденно необхідно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями.

Як зазначають у центрі, у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин.

В будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази, кажуть медики. Водночас, не слід пити воду під час прийому їжі або відразу після.

Нагадаємо, раніше медики дали поради із безпечного відпочинку на воді та першої допомоги під час утоплення.

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