У ЦГЗ розповіли про причини зневоднення, дали поради щодо його уникнення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповіли про причини та ознаки зневоднення, яке часто виникає у спеку, та дали поради, як його уникнути, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку ЦГЗ.
"Перша його (зневоднення – ред.) ознака – спрага, що з'являється у разі втрати води в організмі. При нормальних життєвих умовах зневоднення легше уникнути, аніж відновлювати організм після дегідратації", - зазначили в ЦГЗ.
Серед причини зневоднення медики визначають:
- підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях;
- обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет);
- харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою;
- вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь);
- прийомом деяких ліків;
- тепловий або сонячний удар;
- опіки.
"Краще провести профілактику вказаного захворювання, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення – ця проста істина відома усім. Яка кількість води вважається достатньою, коли і як її пити – щодо існують такі рекомендації дієтологів", - повідомляють у центрі.
В ЦГЗ радять зокрема пити чисту та свіжу рідину протягом усього часу коли людина не спить, не опираючись на рівень активності та самопочуття. Щоденно необхідно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями.
Як зазначають у центрі, у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин.
В будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази, кажуть медики. Водночас, не слід пити воду під час прийому їжі або відразу після.
Нагадаємо, раніше медики дали поради із безпечного відпочинку на воді та першої допомоги під час утоплення.