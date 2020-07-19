В ЦОЗ рассказали о причинах обезвоживания, дали советы по его избеганию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о причинах и признаках обезвоживания, которое часто возникает в жару, и дали советы, как его избежать, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ЦОЗ.
"Первый его (обезвоживание - ред.) признак - жажда, что появляется в случае потери воды в организме. При нормальных жизненных условиях обезвоживание легче избежать, чем восстанавливать организм после дегидратации", - отметили в ЦОЗ.
Среди причин обезвоживания медики определяют:
- повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках;
- ограничение потребления жидкости; некоторые заболевания, сопровождающиеся увеличением количества мочи (диабет);
- пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой;
- употребление в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду (чай, кофе, алкоголь);
- прием некоторых лекарств;
- тепловой или солнечный удар;
- ожоги.
"Лучше всего провести профилактику указанного заболевания, чем его потом лечить. Употребление достаточного количества воды помогает избежать обезвоживания - это простая истина известна всем. Какое количество воды считается достаточным, когда и как ее пить - относительно существуют такие рекомендации диетологов", - сообщают в центре.
В ЦОЗ советуют в частности пить чистую и свежую жидкость в течение всего времени когда человек не спит, не опираясь на уровень активности и самочувствия. Ежедневно необходимо пить 2 - 3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями.
Как отмечают в центре, в жаркий день маленький ребенок должен выпивать не менее чашки воды (150 мл) каждые 30 минут.
В любых острых состояниях, особенно с повышенным уровнем температуры тела, жидкость нужно принимать значительно больше - в 1,5, а то и 2 раза, говорят медики. В то же время, не следует пить воду во время еды или сразу после.
Напомним, ранее медики дали советы по безопасному отдыху на воде и первой помощи при утоплении.