Медики дали поради із безпечного відпочинку на воді та першої допомоги під час утоплення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Центрі громадського здоров’я дали поради для безпечного відпочинку на воді, а також покроковість дій, щоб запобігти потопленню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Так, у Центрі громадського здоров’я України нагадують, що однією з найголовніших умов безпечного відпочинку є вміння плавати.

Водночас, слід пам’ятати про переохолодження, перевтому м'язів, підводні течії, водорості та дотримуватись наступних правил безпеки на воді:

▪️ плавайте лише у відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки;
▪️ діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих: не дозволяйте дітям купатися самостійно, без нагляду;
▪️ безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби, плавати в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17 °С, повітря — не нижче +20 °С;
▪️ небезпечно стрибати у місцях, де невідомі глибина та стан дна;
▪️ після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;
▪️ не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;
▪️ не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
▪️ не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;
▪️ не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
▪️ пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням небезпечно;
▪️ не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту;
▪️ не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;
▪️ не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;
▪️ залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими;
▪️ у воді можна перебувати не більше 10-15 хвилин безперервно.

Також потрібно пам’ятати і про правила першої допомоги під час утоплення, а саме, постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати швидку.

Слід пам’ятати, що надавати першу допомогу у воді може лише досвідчений рятувальник.

"Не намагайтесь витягнути людину з води, якщо небезпека може загрожувати і вам. Зробіть кілька вдихів потерпілому, щоб виштовхнути воду з його рота, очистьте ротову порожнину від піску та водоростей. Переверніть потерпілого так, щоб вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей тримають за ноги, головою донизу), якщо людина не дихає, починайте штучне дихання: затисніть потерпілому носа, вдихніть повітря та видихніть в рот потерпілому. Повторюйте процедуру з інтервалом 4-5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря у рот та ніс", - дають пораду у ЦГЗ.

Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця:
▪️ покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;
▪️ покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;
▪️ випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть;
▪️ зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди.

Так, якщо потерпілий прийшов до тями, його слід зігріти: закутати у ковдру, за можливості - напоїти теплим солодким чаєм. Варто дочекатись медиків, адже ускладнення від утоплення можуть проявитися не одразу.

Нагадаємо, що з початку року 464 людини загинули у воді, з них - 44 дитини.

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