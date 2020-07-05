Медики дали советы по безопасному отдыху на воде и первой помощи при утоплении

Так, в Центре общественного здоровья Украины напоминают, что одним из главных условий безопасного отдыха является умение плавать.

В то же время, следует помнить о переохлаждении, переутомлении мышц, подводных течениях, водорослях и соблюдении следующих правил безопасности на воде:

▪️ плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

▪️ дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;

▪️ безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже 17°С, воздуха - не ниже 20°С;

▪️ опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

▪️ после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;

▪️ не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;

▪️ не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

▪️ не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

▪️ не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

▪️ помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием опасно;

▪️ не подавайте ложные сигналы тревоги ради шутки;

▪️ не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

▪️ не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

▪️ оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми;

▪️ в воде можно находиться не более 10-15 минут непрерывно.

Также нужно помнить и о правилах первой помощи при утоплении, а именно, пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую.

Следует помнить, что оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель.

"Не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам. Сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта, очистите полость рта от песка и водорослей. Переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз), если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему. Повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздуха в рот и нос" - дают совет в ЦОЗ.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

▪️ положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

▪️ положите ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

▪️ выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;

▪️ сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.

Так, если потерпевший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности - напоить теплым сладким чаем. Стоит дождаться медиков, ведь осложнения от утопления могут проявиться не сразу.

Напомним, что с начала года 464 человека погибли в воде, из них - 44 ребенка.