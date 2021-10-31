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У центрі Риму екоактивісти другий день поспіль блокують рух транспорту

Київ • УНН

 • 28040 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У центрі Риму екоактивісти другий день поспіль блокують рух транспорту. Цього разу біля комплексу античного форуму Траяну та Траянських ринків. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство ANSA.

У центрі Риму екоактивісти другий день поспіль блокують рух транспорту

Деталі

Повідомляється, що страйки відбуваються по вулиці IV листопада. У суботу в Римі відбулася маніфестація активістів руху на захист клімату Fridays For Future (“П'ятниці заради майбутнього”).

30 жовтня ці ж активісти перекривали рух транспорту біля червоної зони на вулиці Христофора Колумба напередодні саміту “Великої двадцятки”, що вперше відбувається в Італії.

Додамо

Саміт “Великої двадцятки” (G20) вперше проходить до Італії. У Римі кажуть, що цього разу лідери провідних держав мають об'єднати зусилля для подолання найсерйознішої кризи з часів Другої світової війни.

Саміт розпочав свою роботу 30 жовтня. На ньому обговорювалися термінові питання, серед яких особливу увагу отримали клімат, охорона здоров'я та стабільний розвиток.

Саміт став першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки. Проте лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі.

Так, на саміті лідери 20 країн з найбільшими економіками світу (G20) схвалили угоду про глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15%, правила мають набути чинності 2023 року.

Крім того, учасники взяли зобов'язання щодо вакцинації 70% населення світу. Вони також домовилися постачати більше вакцин проти COVID-19 для бідних країн.

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