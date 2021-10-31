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В центре Рима экоактивисты второй день подряд блокируют движение транспорта

Киев • УНН

 • 28040 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В центре Рима экоактивисты второй день подряд блокируют движение транспорта. На этот раз возле комплекса античного форума Траяна и Траянских рынков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство ANSA.

В центре Рима экоактивисты второй день подряд блокируют движение транспорта

Детали

Сообщается, что забастовки проходят по улице IV ноября. В субботу в Риме прошла манифестация активистов движения в защиту климата Fridays For Future (“Пятницы ради будущего”).

30 октября эти же активисты перекрывали движение транспорта возле красной зоны на улице Христофора Колумба в преддверии саммита “Большой двадцатки”, который впервые проходит в Италии.

Добавим

Саммит “Большой двадцатки” (G20) впервые проходит в Италия. В Риме говорят, что на этот раз лидеры ведущих государств должны объединить усилия для преодоления самого серьезного кризиса со времен Второй мировой войны.

Саммит начал свою работу 30 октября. На нем обсуждали срочные вопросы, среди которых особое внимание получили климат, здравоохранение и стабильное развитие.

Саммит стал первой личной встречей лидеров за последние два года. Однако лидеры Китая, Японии, Мексики, России и Саудовской Аравии отказались от участия во встрече.

Так, на саммите лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрили соглашение о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%, правила должны будут вступить в силу в 2023 году.

Кроме того, участники взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран.

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