Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира до середины 2022 года

Подробности

Соответствующее обязательство мировые лидеры приняли на своем первом за два года очном саммите в Риме тоже. По их оценкам, вакцинация должна пройти до середины 2022 года.

Добавим

На том же саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его государство произведет для стран мира более 5 млрд. доз вакцин в 2022 году.