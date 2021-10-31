Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира до середины 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Участники стран-членов 20 крупнейших экономик мира во время саммита "Группы двадцати" (G20) взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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Соответствующее обязательство мировые лидеры приняли на своем первом за два года очном саммите в Риме тоже. По их оценкам, вакцинация должна пройти до середины 2022 года.
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На том же саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его государство произведет для стран мира более 5 млрд. доз вакцин в 2022 году.