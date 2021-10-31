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Індія виробить для країн світу понад 5 млрд доз вакцин у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Індія має намір зробити наступного року понад 5 млрд доз препаратів від коронавірусної інфекції для країн світу і закликає Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) якнайшвидше визнати вакцини індійського виробництва. Про це заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді, виступаючи у суботу на сесії саміту Групи двадцяти (G20) у Римі, передає УНН.

Індія виробить для країн світу понад 5 млрд доз вакцин у 2022 році

Цитата

“Індія завжди серйозно ставилася до своїх глобальних зобов’язань. З трибуни G20 я хочу сьогодні сказати вам усім, що Індія готується випустити понад 5 млрд доз вакцини для всього світу наступного року. Це зобов’язання Індії матиме велике значення для запобігання глобальному зараженню коронавірусом. Необхідно, щоб індійські вакцини були визнані ВООЗ якнайшвидше”, — наводить у неділю на своєму сайті МЗС республіки слова Моді.

Деталі

Прем’єр нагадав, що його країна, яка має потужну фармацевтичну промисловість, постачала препарати для боротьби з коронавірусом у більш ніж 150 країн. “За короткий проміжок часу ми ввели в Індії більше мільярда доз вакцин. Контролюючи інфекцію серед шостої частини населення світу, Індія також зробила свій внесок у підвищення глобальної безпеки та знизила шанси на подальшу мутацію вірусу”, — сказав Моді.

Прем’єр також порушив питання про спрощення міжнародних перевезень та механізм взаємного визнання сертифікатів вакцинації. “Активізація міжнародних поїздок необхідна для відновлення економіки. Для цього ми маємо забезпечити взаємне визнання сертифікатів вакцинації”, — наголосив він.

Моді висловив задоволення рішенням G20 підтримати введення мінімального податку на найбільші корпорації у розмірі 15%, “щоб зробити глобальну фінансову архітектуру справедливішою”.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Згідно з даними Worldometer, в країні зафіксовано 34,272,677 випадків зараження COVID-19 і 458,219 смертей за весь період пандемії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ оприлюднило перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу

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