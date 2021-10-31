Индия произведет для стран мира более 5 млрд доз вакцин в 2022 году

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“Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам. С трибуны G20 я хочу сегодня сказать вам всем, что Индия готовится выпустить более 5 млрд. доз вакцины для всего мира в следующем году. Это обязательство Индии будет иметь большое значение для предотвращения глобального заражения коронавирусом. Необходимо, чтобы индийские вакцины были признаны ВОЗ как можно скорее”, — приводит в воскресенье на своем сайте МИД республики слова Моди.

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Премьер напомнил, что его страна, обладающая мощной фармацевтической промышленностью, поставляла препараты для борьбы с коронавирусом в более чем 150 стран. За короткий промежуток времени мы ввели в Индии более миллиарда доз вакцин. Контролируя инфекцию среди шестой части населения мира, Индия также внесла свой вклад в повышение глобальной безопасности и снизила шансы дальнейшей мутации вируса“, — сказал Моди.

Премьер также поднял вопрос об упрощении международных перевозок и механизме взаимного признания сертификатов вакцинации. “Активизация международных поездок необходима для восстановления экономики. Для этого мы должны обеспечить взаимное признание сертификатов вакцинации”, — подчеркнул он.

Моди выразил удовлетворение решением G20 поддержать введение минимального налога на крупнейшие корпорации в размере 15%, “чтобы сделать глобальную финансовую архитектуру более справедливой”.

Ситуация с COVID-19 в Индии

Согласно данным Worldometer, в стране зафиксировано 34 272 677 случаев заражения COVID-19 и 458 219 смертей за весь период пандемии.

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