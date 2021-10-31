Лідери G20 домовились вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

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Відповідне зобов’язання світові лідери прийняли на своєму першому за два роки очному саміті в Римі також. За їх оцінками, вакцинація має відбутись до середини 2022 року.

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На тому ж саміті прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його держава виробить для країн світу понад 5 млрд доз вакцин у 2022 році.