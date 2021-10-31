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Лідери G20 домовились вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Учасники країн-членів 20 найбільших економік світу під ча саміту "Групи двадцяти" (G20) взяли зобов'язання щодо вакцинації 70% населення світу. Вони також домовились постачати більше вакцин проти COVID-19 для бідних країн, передає УНН із посиланням на Reuters.

Лідери G20 домовились вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

Деталі

Відповідне зобов’язання світові лідери прийняли на своєму першому за два роки очному саміті в Римі також. За їх оцінками, вакцинація має відбутись до середини 2022 року.

Додамо 

На тому ж саміті прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його держава виробить для країн світу понад 5 млрд доз вакцин у 2022 році.

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