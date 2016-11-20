У центрі Полтави з'явилася нова інсталяція з величезних букв
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 20 листопада. УНН. Сьогодні біля Монументу Слави в центрі Полтави екологічні активісти встановили інсталяцію у вигляді величезних букв “Я люблю Макухівку”. У такий оригінальний спосіб екоактивісти вирішили привернути увагу полтавців до проблеми переповненого Макухівського сміттєзвалища під Полтавою, передає УНН-Центр.
Це звалище вже кілька років як повинно бути закритим. Активісти також нагадали жителям міста про важливість вторинної переробки сміття і давали цінні поради, як зменшити свою причетність до катастрофи в Макухівці завдяки правильному поводженню з відходами.
“Макухівка — сміттєва „перлина“ Полтави. Давно переповнене звалище. Ми хочемо, щоб воно було закрите, рекультивоване, а надалі сміття сортувалося”, — розповіли активісти.
Додамо, що для проведення акції букви інсталяції активісти виготовили власноруч. Раніше полтавці обговорювали проблеми Макухівського сміттєзвалища з чеським експертом.