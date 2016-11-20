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У центрі Полтави з'явилася нова інсталяція з величезних букв

У центрі Полтави з'явилася нова інсталяція з величезних букв

Київ • УНН

 • 9508 перегляди

КИЇВ-ПОЛТАВА. 20 листопада. УНН. Сьогодні біля Монументу Слави в центрі Полтави екологічні активісти встановили інсталяцію у вигляді величезних букв “Я люблю Макухівку”. У такий оригінальний спосіб екоактивісти вирішили привернути увагу полтавців до проблеми переповненого Макухівського сміттєзвалища під Полтавою, передає УНН-Центр.

Це звалище вже кілька років як повинно бути закритим. Активісти також нагадали жителям міста про важливість вторинної переробки сміття і давали цінні поради, як зменшити свою причетність до катастрофи в Макухівці завдяки правильному поводженню з відходами.

“Макухівка — сміттєва „перлина“ Полтави. Давно переповнене звалище. Ми хочемо, щоб воно було закрите, рекультивоване, а надалі сміття сортувалося”, — розповіли активісти.

Додамо, що для проведення акції букви інсталяції активісти виготовили власноруч. Раніше полтавці обговорювали проблеми Макухівського сміттєзвалища з чеським експертом.

Українські Національні Новини

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