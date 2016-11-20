В центре Полтавы появилась новая инсталляция из огромных букв
Киев • УНН
КИЕВ-ПОЛТАВА. 20 ноября. УНН. Сегодня у Монумента Славы в центре Полтавы экологические активисты установили инсталляцию в виде огромных букв "Я люблю Макуховку". Таким оригинальным способом экоактивисты решили привлечь внимание полтавчан к проблеме переполненного Макуховской свалки под Полтавой, передает УНН-Центр.
Эта свалка уже несколько лет должно быть закрыта. Активисты также напомнили жителям города о важности вторичной переработки мусора и давали ценные советы, как уменьшить свою причастность к катастрофе в Макуховке благодаря правильному обращению с отходами.
"Макуховка - мусорная "жемчужина" Полтавы. Давно переполненная свалкп. Мы хотим, чтобы она была закрыта, рекультивированна, а в дальнейшем мусор сортировался ", - рассказали активисты.
Добавим, что для проведения акции буквы инсталляции активисты изготовили самостоятельно. Ранее полтавчане обсуждали проблемы Макухивской свалки с чешским экспертом.