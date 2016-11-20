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15 марта, 19:03 • 108598 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148369 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126653 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119966 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106638 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102331 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126701 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В центре Полтавы появилась новая инсталляция из огромных букв

В центре Полтавы появилась новая инсталляция из огромных букв

Киев • УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ-ПОЛТАВА. 20 ноября. УНН. Сегодня у Монумента Славы в центре Полтавы экологические активисты установили инсталляцию в виде огромных букв "Я люблю Макуховку". Таким оригинальным способом экоактивисты решили привлечь внимание полтавчан к проблеме переполненного Макуховской свалки под Полтавой, передает УНН-Центр.

Эта свалка уже несколько лет должно быть закрыта. Активисты также напомнили жителям города о важности вторичной переработки мусора и давали ценные советы, как уменьшить свою причастность к катастрофе в Макуховке благодаря правильному обращению с отходами.

"Макуховка - мусорная "жемчужина" Полтавы. Давно переполненная свалкп. Мы хотим, чтобы она была закрыта, рекультивированна, а в дальнейшем мусор сортировался ", - рассказали активисты.

Добавим, что для проведения акции буквы инсталляции активисты изготовили самостоятельно. Ранее полтавчане обсуждали проблемы Макухивской свалки с чешским экспертом.

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