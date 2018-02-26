У центрі Одеси сталася стрілянина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Правоохоронці Одеси встановлюють обставини конфлікту поблизу ринку “Привоз”. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“До поліції надійшло повідомлення про інцидент між автомобілістами у провулку Вознесенський. На місце події прибула слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Попередньо встановлено, що до припаркованого автомобіля одесита під’їхали декілька чоловіків на „Волзі“ та, розбивши скло, почали погрожувати предметом, схожим на пістолет, після чого зникли у напрямку Старосінної площі”, — йдеться у повідомленні.
Особи чоловіків поки встановлені. Працівники поліції вживають заходи щодо з’ясування обставин конфлікту, а також встановлення місця перебування та притягнення до відповідальності осіб, які до нього причетні. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Як повідомляв УНН, п’яний відкрив стрілянину із рушниці з вікна будинку у Львові.