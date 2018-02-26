В центре Одессы произошла перестрелка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Правоохранители Одессы устанавливают обстоятельства конфликта возле рынка "Привоз". Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"В полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами на переулке Вознесенский. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на "Волге" и, разбив стекло, начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего скрылись в направлении Старосенной площади", - говорится в сообщении.
Личности мужчин пока не установлены. Работники полиции принимают меры по выяснению обстоятельств конфликта, а также установление места нахождения и привлечения к ответственности лиц, которые к нему причастны. Решается вопрос о внесении сведений по указанному факту в ЕРДР по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
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