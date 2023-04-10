У центрі москви "бавовна": територія оточена, працюють екстрені служби

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За даними Shot, гучну "бавовну" почув місцевий житель, після чого побачив дим. Все сталося на Міуській площі, 5 — на місці вибуху за три метри від житлового будинку в палісаднику утворилася вирва глибиною 30 см і діаметром 20 см.

Територія оточена, працюють екстрені служби. Обстановка на місці вибуху на площі Міуської.

Наразі територія оточена. Попередньо міг вибухнути силовий кабель, але про всяк випадок на місце прибули кінологи та сапери.

Згодом Telegram-канал повідомив, що причиною вибуху стало замикання високовольтного дроту. Наслідки аварії усувають електрики.