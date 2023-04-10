В центре москвы "хлопок": территория оцеплена, работают экстренные службы

Детали

По данным Shot, громкий "хлопок" услышал местный житель, после чего увидел дым. Все произошло на Миусской площади, 5 — на месте взрыва в трех метрах от жилого дома в палисаднике образовалась воронка глубиной 30 см и диаметром 20 см.

Территория оцеплена, работают экстренные службы. Обстановка на месте взрыва на Миусской площади.

В настоящее время территория оцеплена. Предварительно мог взорваться силовой кабель, но на всякий случай на место прибыли кинологи и саперы.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что причиной взрыва стало замыкание высоковольтного провода. Последствия аварии устраняют электрики.