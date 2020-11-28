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У центрі Києва до вечора неділі обмежать рух транспорту

У центрі Києва до вечора неділі обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На центральній столичній вулиці, Хрещатику, частково обмежать рух до 20:00 29 листопада через проведення дорожніх робіт. Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КК "Київавтодор", передає УНН.

"На вул. Хрещатик частково обмежено рух до 20:00 29 листопада", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що на перехресті вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького розпочали встановлювати острівець безпеки на пішохідному переході.

"Роботи дорожники виконають упродовж вихідних. Основні роботи планують завершити до ранку неділі. Під час робіт рух частково обмежено”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, напередодні у Києві з торгового центру "Глобус" було евакуйовано дві тисячі людей через повідомлення про замінування.

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