В центре Киева до вечера воскресенья ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На центральной столичной улице, Крещатике, частично ограничат движение до 20:00 29 ноября из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор", передает УНН.
"На ул. Крещатик частично ограничено движение до 20:00 29 ноября", - сообщили в КГГА.
Отмечается, что на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого начали устанавливать островок безопасности на пешеходном переходе.
"Работы дорожники выполнят в течение выходных. Основные работы планируется завершить до утру воскресенья. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, накануне в Киеве из торгового центра "Глобус" были эвакуированы две тысячи человек из-за сообщения о заминировании.