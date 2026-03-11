У Центральному командуванні США заявили, що вразили 5500 цілей на території Ірану

$43.860.0351.040.33
15:03
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 45522 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 12286 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 19868 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 14602 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 11214 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 10102 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 11451 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 45792 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 56923 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119455 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Андрій Кудряшов
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Європа
Катар
Сполучені Штати Америки
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 272 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 5410 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 14837 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31966 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 32356 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

У Центральному командуванні США заявили, що вразили 5500 цілей на території Ірану

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Адмірал Бред Купер заявив про ураження тисяч об'єктів іранського режиму. Американські авіаудари вивели з ладу великий завод балістичних ракет.

У Центральному командуванні США заявили, що вразили 5500 цілей на території Ірану

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, заявив у повідомленні на X, що американські війська завдали авіаударів по більш ніж 5500 цілях на території Ірану, передає УНН.

Деталі

У середу Купер представив оновлену інформацію про операції США на Близькому Сході, в якій заявив, що американські війська "продовжують завдавати нищівного удару по іранському режиму".

"Я вже говорив про це раніше, але варто повторити: бойова міць США зростає. Бойова міць Ірану знижується", - сказав Купер. "Ми, як і раніше, зосереджені на дуже чітких військових цілях та усуненні здатності Ірану проектувати силу проти американців та своїх сусідів".

Купер зазначив, що у вівторок США завдавали ударів майже щогодини. Він охарактеризував удари як "непередбачувані, динамічні та рішучі" і наголосив, що американські військові не просто "захищаються від іранських загроз". "Ми методично їх знищуємо", - сказав він.

Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"11.03.26, 16:41 • 1406 переглядiв

У якийсь момент американський удар вивів з ладу великий завод з виробництва балістичних ракет в Ірані, сказав Купер.

"Йдеться не лише про те, що обстрілює нас сьогодні, – сказав Купер. — Йдеться також про усунення загрози у майбутньому".

Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден10.03.26, 22:48 • 4970 переглядiв

Антоніна Туманова

