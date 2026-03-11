У Центральному командуванні США заявили, що вразили 5500 цілей на території Ірану

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, заявив у повідомленні на X, що американські війська завдали авіаударів по більш ніж 5500 цілях на території Ірану, передає УНН.

Деталі

У середу Купер представив оновлену інформацію про операції США на Близькому Сході, в якій заявив, що американські війська "продовжують завдавати нищівного удару по іранському режиму".

"Я вже говорив про це раніше, але варто повторити: бойова міць США зростає. Бойова міць Ірану знижується", - сказав Купер. "Ми, як і раніше, зосереджені на дуже чітких військових цілях та усуненні здатності Ірану проектувати силу проти американців та своїх сусідів".

Купер зазначив, що у вівторок США завдавали ударів майже щогодини. Він охарактеризував удари як "непередбачувані, динамічні та рішучі" і наголосив, що американські військові не просто "захищаються від іранських загроз". "Ми методично їх знищуємо", - сказав він.

Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

У якийсь момент американський удар вивів з ладу великий завод з виробництва балістичних ракет в Ірані, сказав Купер.

"Йдеться не лише про те, що обстрілює нас сьогодні, – сказав Купер. — Йдеться також про усунення загрози у майбутньому".

Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден