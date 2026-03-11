У Центральному командуванні США заявили, що вразили 5500 цілей на території Ірану
Київ • УНН
Адмірал Бред Купер заявив про ураження тисяч об'єктів іранського режиму. Американські авіаудари вивели з ладу великий завод балістичних ракет.
Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, заявив у повідомленні на X, що американські війська завдали авіаударів по більш ніж 5500 цілях на території Ірану, передає УНН.
Деталі
У середу Купер представив оновлену інформацію про операції США на Близькому Сході, в якій заявив, що американські війська "продовжують завдавати нищівного удару по іранському режиму".
"Я вже говорив про це раніше, але варто повторити: бойова міць США зростає. Бойова міць Ірану знижується", - сказав Купер. "Ми, як і раніше, зосереджені на дуже чітких військових цілях та усуненні здатності Ірану проектувати силу проти американців та своїх сусідів".
Купер зазначив, що у вівторок США завдавали ударів майже щогодини. Він охарактеризував удари як "непередбачувані, динамічні та рішучі" і наголосив, що американські військові не просто "захищаються від іранських загроз". "Ми методично їх знищуємо", - сказав він.
Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"11.03.26, 16:41 • 1406 переглядiв
У якийсь момент американський удар вивів з ладу великий завод з виробництва балістичних ракет в Ірані, сказав Купер.
"Йдеться не лише про те, що обстрілює нас сьогодні, – сказав Купер. — Йдеться також про усунення загрози у майбутньому".
Трамп заявив про повне знищення десяти іранських мінних суден10.03.26, 22:48 • 4970 переглядiв