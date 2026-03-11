В Центральном командовании США заявили, что поразили 5500 целей на территории Ирана

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, заявил в сообщении на X, что американские войска нанесли авиаудары по более чем 5500 целям на территории Ирана, передает УНН.

Подробности

В среду Купер представил обновленную информацию об операциях США на Ближнем Востоке, в которой заявил, что американские войска "продолжают наносить сокрушительный удар по иранскому режиму".

"Я уже говорил об этом раньше, но стоит повторить: боевая мощь США растет. Боевая мощь Ирана снижается", - сказал Купер. "Мы по-прежнему сосредоточены на очень четких военных целях и устранении способности Ирана проецировать силу против американцев и своих соседей".

Купер отметил, что во вторник США наносили удары почти каждый час. Он охарактеризовал удары как "непредсказуемые, динамичные и решительные" и подчеркнул, что американские военные не просто "защищаются от иранских угроз". "Мы методично их уничтожаем", - сказал он.

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

В какой-то момент американский удар вывел из строя крупный завод по производству баллистических ракет в Иране, сказал Купер.

"Речь идет не только о том, что обстреливает нас сегодня, – сказал Купер. — Речь идет также об устранении угрозы в будущем".

Трамп заявил о полном уничтожении десяти иранских минных судов