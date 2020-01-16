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У Трускавці після харчування в одному з ресторанів отруїлось шестеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Львівщині у одному з ресторанів отруїлось шестеро людей. Про це повідомили кореспонденту УНН в обласному лабораторному центрі МОЗ.

У Трускавці після харчування в одному з ресторанів отруїлось шестеро людей

“Зареєстровано шість випадків гострої кишкової інфекції серед осіб, які напередодні харчувалися в ресторані „Золота гора“ у місті Трускавець. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. У всіх хворих схожі клінічні ознаки, які характеризуються розладами шлунково-кишкового тракту та підвищення температури тіла”, — зазначили у лаораторному центрі.

Фахівцями Радехівського та Дрогобицького МРВ ДУ “Львівський ОЛЦ МОЗ України” розпочато епідрозслідування та організовано комплекс протиепідемічних заходів.

“З метою встановлення етіологічної причини спалаху здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження”, — повідомили в обласному центрі МОЗ.

Як писав УНН, у Львові отруїлися п’ятеро дітей з Харкова.

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