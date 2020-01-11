У Львові отруїлися п’ятеро дітей з Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Львові п’ятеро харків’ян отруїлись у одному з закладів харчування. Про це УНН повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів з діагнозом: гостра кишкова інфекція, з числа групи дітей в супроводі дорослих (13 осіб), які приїхали з Харкова.
З анамнезу вдалось вияснити, що 9 січня о 12:00 харчувались в кафе "Перша Гуральня" (Площа Ринок, 30 у м. Львові), споживали картоплю пюре, курячу відбивну, борщ зі сметаною, салат з капусти. Вечеряли в ресторані "Пузата Хата" (м. Львів, вул.. Січових Стрільців, 12) в їжу вживали різноманітні страви.
Всього за допомогою звернулось і госпіталізовано 5 дітей. Поступили в стаціонар зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, частий рідкий стілець, повідомили у департаменті.
Стан пацієнтів середньої важкості.
Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей.