Во Львове отравились пятеро детей из Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львове пятеро харьковчан отравились в одном из заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЛОГА.
В Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Львовской областной инфекционной клинической больницы пациентов с диагнозом: острая кишечная инфекция, из числа группы детей в сопровождении взрослых (13 человек), которые приехали из Харькова.
Из анамнеза удалось выяснить, что 9 января в 12:00 питались в кафе "Первая Гуральня" (Площадь Рынок, 30 во Львове), потреблявших картофельное пюре, куриную отбивную, борщ со сметаной, салат из капусты. Ужинали в ресторане "Пузата Хата" (Львов, ул. Сечевых Стрельцов, 12), в пищу употребляли разнообразные блюда.
Всего за помощью обратились и госпитализированы 5 детей. Поступили в стационар с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, частый жидкий стул, сообщили в департаменте.
Состояние пациентов средней тяжести.
Напомним, во Львовской области угарным газом отравились трое детей.