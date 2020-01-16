В Трускавце после питания в одном из ресторанов отравились шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На Львовщине в одном из ресторанов отравились шесть человек. Об этом сообщили корреспонденту УНН в областном лабораторном центре Минздрава.
“Зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекции среди лиц, которые накануне питались в ресторане „Золотая гора“ в городе Трускавец. Больные находятся на амбулаторном лечении. У всех больных сходные клинические признаки, которые характеризуются расстройствами желудочно-кишечного тракта и повышение температуры тела”, — отметили в лаораторному центре.
Специалисты Радеховского и Дрогобычского ГРО ГУ “Львовский ОЛЦ МЗ Украины” начато эпидрасследование и организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
“С целью установления этиологической причины возгорания осуществлен отбор материала для лабораторного исследования”, — сообщили в областном центре МЗ.
Как писал УНН, во Львове отравились пятеро детей из Харькова.