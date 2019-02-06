У трьох країнах ЄС найбільш забруднене повітря

Згідно із даними, найчистіше повітря мають жителі Естонії. Там протягом майже усього року не відбувається перевищення норм забруднення.

У рейтингу європейських міст найгірша якість повітря у місті Тетово на північному заході Македонії, де норми перевищені протягом 300 днів на рік.

На другому місці у цьому рейтингу — місто Відін у Болгарії. Там норми перевищені протягом 160 днів на рік.

На третьому місці опинився Краків, у якому також норми забруднення повітря були перевищеними понад 160 днів на рік.

Автори звіту наголошують, що перевищення норм відбувається також у таких країнах, як Франція та Іспанія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дітей із розумовою відсталістю виявили у районах зі забрудненим повітрям

Маріуш Ґорчица з Верховної палати контролю у Кракові зазначив, що у випадку Польщі головною причиною є так звані низькі викиди, тобто зимове опалення домогосподарств. Він підкреслив, що до забруднення призводить низька якість палива та використання опалювальних приладів поганої якості. Це теж пов’язано із явищем, що називають енергетичною бідністю: багато осіб не мають коштів на придбання кращих приладів та якісного палива.

Однією з вимог Верховної палати контролю є введення єдиної для усього Європейського Союзу системи попередження про перевищення норм забруднення.

Раніше УНН повідомляв, в Україні створять нову систему здійснення державного моніторингу охорони атмосферного повітря.